Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виктория Азаренко пятой в истории одержала 100 побед на хардовых турнирах «Большого шлема»

Виктория Азаренко пятой в истории одержала 100 побед на хардовых турнирах «Большого шлема»
Комментарии

132-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала 100-ю победу в карьере на хардовом турнире «Большого шлема». Сегодня, 27 августа, она обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову во втором круге US Open — 2025 (6:3, 6:3).

US Open (ж). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 18:15 МСК
Виктория Азаренко
132
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Анастасия Павлюченкова
45
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Азаренко стала пятой теннисисткой в истории Открытой эры, которой покорилось 100 побед на мэйджоре, проводящемся на хардовом покрытии. До неё это достижение покорялось немке Штеффи Граф, а также американкам Линдсей Дэвенпорт, Серене Уильямс и Винус Уильямс.

В третьем круге US Open Виктория Азаренко сыграет с победительницей матча между американкой Джессикой Пегулой и россиянкой Анной Блинковой.

Материалы по теме
Джокович в сете от 3-го круга US Open! Скоро русское дерби Мирры с Потаповой. LIVE!
Live
Джокович в сете от 3-го круга US Open! Скоро русское дерби Мирры с Потаповой. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android