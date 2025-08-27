Виктория Азаренко пятой в истории одержала 100 побед на хардовых турнирах «Большого шлема»
Поделиться
132-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала 100-ю победу в карьере на хардовом турнире «Большого шлема». Сегодня, 27 августа, она обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову во втором круге US Open — 2025 (6:3, 6:3).
US Open (ж). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 18:15 МСК
132
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
45
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Азаренко стала пятой теннисисткой в истории Открытой эры, которой покорилось 100 побед на мэйджоре, проводящемся на хардовом покрытии. До неё это достижение покорялось немке Штеффи Граф, а также американкам Линдсей Дэвенпорт, Серене Уильямс и Винус Уильямс.
В третьем круге US Open Виктория Азаренко сыграет с победительницей матча между американкой Джессикой Пегулой и россиянкой Анной Блинковой.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 августа 2025
-
21:00
-
20:52
-
20:42
-
20:20
-
20:20
-
20:03
-
19:47
-
19:42
-
19:33
-
19:11
-
19:04
-
18:52
-
18:47
-
18:37
-
18:21
-
18:14
-
18:00
-
17:55
-
17:55
-
17:41
-
17:39
-
17:32
-
17:30
-
17:21
-
16:55
-
16:40
-
15:31
-
15:00
-
14:45
-
14:11
-
13:57
-
12:50
-
12:41
-
11:58
-
11:49