Виктория Азаренко пятой в истории одержала 100 побед на хардовых турнирах «Большого шлема»

132-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала 100-ю победу в карьере на хардовом турнире «Большого шлема». Сегодня, 27 августа, она обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову во втором круге US Open — 2025 (6:3, 6:3).

Азаренко стала пятой теннисисткой в истории Открытой эры, которой покорилось 100 побед на мэйджоре, проводящемся на хардовом покрытии. До неё это достижение покорялось немке Штеффи Граф, а также американкам Линдсей Дэвенпорт, Серене Уильямс и Винус Уильямс.

В третьем круге US Open Виктория Азаренко сыграет с победительницей матча между американкой Джессикой Пегулой и россиянкой Анной Блинковой.