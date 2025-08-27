Джек Дрейпер снялся с US Open — 2025 из-за травмы

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер снялся с Открытого чемпионата США — 2025 из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба US Open. Во втором круге соревнований Дрейпер должен был сыграть с представителем Бельгии Зизу Бергсом (48-й в рейтинге). Бельгиец вышел в третий круг без борьбы.

«Джек Дрейпер снялся с мужского одиночного разряда из-за травмы. Зизу Бергс выходит в третий раунд благодаря технической победе», — говорится в заявлении пресс-службы.

На US Open — 2024 Джек Дрейпер дошёл до полуфинала, где уступил Яннику Синнеру со счётом 5:7, 6:7 (3:7), 2:6.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.