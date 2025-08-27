«Дискомфорт в руке стал слишком сильным». Джек Дрейпер объяснил снятие с US Open — 2025
Поделиться
Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер опубликовал заявление после снятия с Открытого чемпионата США — 2025. Во втором круге соревнований Дрейпер должен был сыграть с представителем Бельгии Зизу Бергсом (48-й в рейтинге).
US Open (м). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 20:30 МСК
48
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
5
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
«Привет, ребята! Мне очень жаль, но я вынужден сняться с Открытого чемпионата США. Очень старался быть здесь и дать себе все шансы сыграть, но дискомфорт в руке стал слишком сильным, и я должен поступить правильно и позаботиться о себе. Спасибо всем за поддержку», — написал Дрейпер в социальных сетях.
На US Open — 2024 Джек Дрейпер дошёл до полуфинала, где уступил Яннику Синнеру со счётом 5:7, 6:7 (3:7), 2:6.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 августа 2025
-
22:27
-
22:21
-
22:00
-
22:00
-
21:47
-
21:18
-
21:13
-
21:08
-
21:00
-
20:52
-
20:42
-
20:20
-
20:20
-
20:03
-
19:47
-
19:42
-
19:33
-
19:11
-
19:04
-
18:52
-
18:47
-
18:37
-
18:21
-
18:14
-
18:00
-
17:55
-
17:55
-
17:41
-
17:39
-
17:32
-
17:30
-
17:21
-
16:55
-
16:40
-
15:31