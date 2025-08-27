«Дискомфорт в руке стал слишком сильным». Джек Дрейпер объяснил снятие с US Open — 2025

Пятая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер опубликовал заявление после снятия с Открытого чемпионата США — 2025. Во втором круге соревнований Дрейпер должен был сыграть с представителем Бельгии Зизу Бергсом (48-й в рейтинге).

«Привет, ребята! Мне очень жаль, но я вынужден сняться с Открытого чемпионата США. Очень старался быть здесь и дать себе все шансы сыграть, но дискомфорт в руке стал слишком сильным, и я должен поступить правильно и позаботиться о себе. Спасибо всем за поддержку», — написал Дрейпер в социальных сетях.

На US Open — 2024 Джек Дрейпер дошёл до полуфинала, где уступил Яннику Синнеру со счётом 5:7, 6:7 (3:7), 2:6.