Новак Джокович — Захари Свайда: серб в сете от выхода в третий круг US Open — 2025
Поделиться
Сегодня, 27 августа, в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2025 встречаются 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и 145-я ракетка мира Захари Свайда из США. Первый сет выиграл американец со счётом 7:6 (7:5). Второй и третий сеты остались за сербом — 6:3, 6:3.
US Open (м). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 18:45 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
4-й сет
2 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|2
|
|3
|3
|0
145
Захари Свайда
З. Свайда
Теннисисты впервые встречаются друг с другом. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».
Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 августа 2025
-
21:00
-
20:52
-
20:42
-
20:20
-
20:20
-
20:03
-
19:47
-
19:42
-
19:33
-
19:11
-
19:04
-
18:52
-
18:47
-
18:37
-
18:21
-
18:14
-
18:00
-
17:55
-
17:55
-
17:41
-
17:39
-
17:32
-
17:30
-
17:21
-
16:55
-
16:40
-
15:31
-
15:00
-
14:45
-
14:11
-
13:57
-
12:50
-
12:41
-
11:58
-
11:49