«Значат для меня целый мир». Беккер — о словах Клоппа в свой адрес

Победитель серии турниров Большого шлема и олимпийский чемпион (1992) по теннису Борис Беккер в воскресенье, 24 августа, посетил торжественную церемонию вручения наград немецкого издания BILD. Беккер был удостоен награды в номинации «Легенда».

Награду вручил известный футбольный тренер Юрген Клопп, с которым дружит теннисист. Клопп сказал речь, в которой тепло отозвался о Беккере. Позднее Беккер поблагодарил Клоппа за поддержку и добрые слова в свой адрес.

«Прошлым вечером мне выпала честь получить награду на премии Sport BILD. Это момент огромной гордости благодарности. Похвальное слово от Юргена Клоппа меня поистине тронуло. Его слова вышли далеко за рамки тенниса, отдавая должное не только моей карьеру, но и всему пути с его взлётами и падениями. Слова, произносимые тем, кем я глубоко восхищаюсь, значат для меня целый мир. Спасибо, Юрген, за дружбу и мотивирующие слова. И спасибо всем, кто продолжает со мной этот путь», – написал Беккер в соцсети.

Борис Беккер является самым молодым теннисистом, когда-либо выигрывавшим Уимблдон: в 1985 году на момент победы ему было 17 лет. Он завоевал шесть титулов Большого шлема за профессиональную карьеру и достигал статуса первой ракетки мира. В 2003 году Беккер вошёл в зал теннисной славы.