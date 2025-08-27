Новак Джокович вышел в третий круг US Open — 2025

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. Во втором круге он обыграл американца Захари Свайду (145-й в рейтинге) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. В её рамках Джокович 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Свайды восемь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В третьем круге соревнований Новак Джокович сыграет с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Франсиско Комесанья (Аргентина).