Новак Джокович вышел в третий круг US Open — 2025
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. Во втором круге он обыграл американца Захари Свайду (145-й в рейтинге) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1.
US Open (м). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 18:45 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|6
|
|3
|3
|1
145
Захари Свайда
З. Свайда
Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. В её рамках Джокович 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Свайды восемь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
В третьем круге соревнований Новак Джокович сыграет с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Франсиско Комесанья (Аргентина).
