Главная Теннис Новости

Новак Джокович — Захари Свайда, результат матча 27 августа, счёт 3:1, 2-й круг US Open

Новак Джокович вышел в третий круг US Open — 2025
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. Во втором круге он обыграл американца Захари Свайду (145-й в рейтинге) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1.

US Open (м). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 18:45 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 6 6
7 7 		3 3 1
             
Захари Свайда
145
США
Захари Свайда
З. Свайда

Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. В её рамках Джокович 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Свайды восемь эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В третьем круге соревнований Новак Джокович сыграет с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Франсиско Комесанья (Аргентина).

Календарь мужского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open - 2025
