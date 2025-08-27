Скидки
Теннис

Томаш Махач — Жоао Фонсека, результат матча 27 августа, счёт 3:0, 2-й круг US Open

Томаш Махач обыграл Жоао Фонсеку во втором круге US Open — 2025
Комментарии

22-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач вышел в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. Во втором круге он обыграл представителя Бразилии Жоао Фонсеку (45-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 6:2, 6:3.

US Open (м). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 19:45 МСК
Жоао Фонсека
45
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 4 		2 3
7 7 		6 6
             
Томаш Махач
22
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. В её рамках Махач три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Фонсеки девять эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В третьем круге соревнований Махач встретится с победителем матча Брэндон Накашима (США) — Жером Ким (Швейцария).

Календарь мужского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open - 2025
Все новости RSS

