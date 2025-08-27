Томаш Махач обыграл Жоао Фонсеку во втором круге US Open — 2025

22-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач вышел в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. Во втором круге он обыграл представителя Бразилии Жоао Фонсеку (45-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. В её рамках Махач три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Фонсеки девять эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В третьем круге соревнований Махач встретится с победителем матча Брэндон Накашима (США) — Жером Ким (Швейцария).