Томаш Махач обыграл Жоао Фонсеку во втором круге US Open — 2025
22-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач вышел в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. Во втором круге он обыграл представителя Бразилии Жоао Фонсеку (45-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 6:2, 6:3.
US Open (м). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 19:45 МСК
45
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|3
|
|6
|6
22
Томаш Махач
Т. Махач
Встреча продолжалась 1 час 58 минут. В её рамках Махач три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Фонсеки девять эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.
В третьем круге соревнований Махач встретится с победителем матча Брэндон Накашима (США) — Жером Ким (Швейцария).
