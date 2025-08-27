Скидки
Новак Джокович признался, что нехорошо себя чувствовал в матче второго круга на US Open

Новак Джокович признался, что нехорошо себя чувствовал в матче второго круга на US Open
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою победу во втором круге Открытого чемпионата США — 2025. Он обыграл американца Захари Свайду (145-й в рейтинге) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1.

US Open (м). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 18:45 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 6 6
7 7 		3 3 1
             
Захари Свайда
145
США
Захари Свайда
З. Свайда

«Сегодня я чувствовал себя не очень хорошо. Не очень доволен своей игрой, особенно в первой половине матча. Но нужно отдать должное Заку за качество его игры. К сожалению, во втором сете у него случилась травма. Желаю ему всего наилучшего», — сказал Джокович в послематчевом интервью.

За выход в 1/8 финала Новак Джокович поспорит с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Франсиско Комесанья (Аргентина).

