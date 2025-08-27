Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Новак Джокович сравнялся с Роджером Федерером по количеству побед на харде на ТБШ

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в матче второго круга с американцем Захари Свайдой (6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1) одержал 191-ю победу в мужском одиночном разряде на харде на мэйджорах. В Открытую эру столько же побед одержал швейцарец Роджер Федерер.

Далее по этому показателю идут испанец Рафаэль Надаль (144) и американцы Андре Агасси (127) и Пит Сампрас (116).

В третьем круге US Open — 2025 Новак Джокович сыграет с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Франсиско Комесанья (Аргентина).

Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.