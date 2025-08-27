Скидки
Главная Теннис Новости

Новак Джокович, US Open: результаты на 27 августа, следующий соперник, путь до титула

Новак Джокович, US Open: результаты на 27 августа, следующий соперник, путь до титула
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович продолжает участие на Открытом чемпионате США — 2025. «Чемпионат» публикует результат его второй игры, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённые матчи Новака Джоковича на US Open — 2025:

  • первый круг: Новак Джокович (Сербия, 7) — Лёнер Тьен (США) — 6:1, 7:6 (7:3), 6:2.
  • второй круг: Новак Джокович (Сербия, 7) - Захари Свайда(США, Q) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1.

Следующий матч Новака Джоковича на US Open — 2025:

  • третий круг: Кэмерон Норри (Великобритания) или Франсиско Комесанья (Аргентина).

Потенциальный путь Новака Джоковича к титулу:

  • четвёртый круг: Хольгер Руне (Дания, 11);
  • 1/4 финала: Тейлор Фриц (США, 4);
  • 1/2 финала: Карлос Алькарас (Испания, 2);
  • финал: Янник Синнер (Италия, 1).
Календарь мужского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open - 2025
Новак Джокович сравнялся с Роджером Федерером по количеству побед на харде на ТБШ
