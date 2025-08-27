Серена Уильямс высказалась о выступлении Винус на US Open — 2025 в одиночке
23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде американка Серена Уильямс обратилась к своей старшей сестре, семикратной победительнице мэйджоров Винус Уильямс.
На US Open — 2025 в первом круге одиночного разряда Винус Уильямс играла с чешкой Каролиной Муховой и уступила со счётом 3:6, 6:2, 1:6.
US Open (ж). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 02:20 МСК
602
Винус Уильямс
В. Уильямс
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|1
|
|2
|6
13
Каролина Мухова
К. Мухова
«Сила, мужество, решимость, мастерство, упорство, вдохновение… нет слов, чтобы описать, как я горжусь тобой, Винус. P.S. Надеюсь быть похожей на тебя», — написала Уильямс-младшая на своей странице в социальных сетях.
Ранее стало известно, что Винус сыграет в парном разряде на US Open — 2025 с канадкой Лейлой Фернандес.
