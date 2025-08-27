Серена Уильямс высказалась о выступлении Винус на US Open — 2025 в одиночке

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде американка Серена Уильямс обратилась к своей старшей сестре, семикратной победительнице мэйджоров Винус Уильямс.

На US Open — 2025 в первом круге одиночного разряда Винус Уильямс играла с чешкой Каролиной Муховой и уступила со счётом 3:6, 6:2, 1:6.

«Сила, мужество, решимость, мастерство, упорство, вдохновение… нет слов, чтобы описать, как я горжусь тобой, Винус. P.S. Надеюсь быть похожей на тебя», — написала Уильямс-младшая на своей странице в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Винус сыграет в парном разряде на US Open — 2025 с канадкой Лейлой Фернандес.