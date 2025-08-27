«Тиафо был к нему слишком строг». Радукану оценила новую стрижку Алькараса

Чемпионка US Open — 2021, 36-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о новой стрижке пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса.

«Думаю, Фрэнсис Тиафо был к нему слишком строг. Мне кажется, тот факт, что он делает это с уверенностью и владеет собой… думаю, он справляется», — сказала Радукану на пресс-конференции.

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо раскритиковал новую стрижку испанца. Лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер положительно оценил образ Карлоса. Немец Александр Зверев заявил, что сделал бы такую же причёску за € 50 млн.

Отметим, Карлос Алькарас сообщил, что новую причёску ему случайно сделал брат из-за того, что запутался в режимах машинки для стрижки.