Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Тиафо был к нему слишком строг». Радукану оценила новую стрижку Алькараса

«Тиафо был к нему слишком строг». Радукану оценила новую стрижку Алькараса
Комментарии

Чемпионка US Open — 2021, 36-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о новой стрижке пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса.

«Думаю, Фрэнсис Тиафо был к нему слишком строг. Мне кажется, тот факт, что он делает это с уверенностью и владеет собой… думаю, он справляется», — сказала Радукану на пресс-конференции.

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо раскритиковал новую стрижку испанца. Лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер положительно оценил образ Карлоса. Немец Александр Зверев заявил, что сделал бы такую же причёску за € 50 млн.

Отметим, Карлос Алькарас сообщил, что новую причёску ему случайно сделал брат из-за того, что запутался в режимах машинки для стрижки.

Материалы по теме
Зверев — о стрижке Алькараса: сделал бы такую же за € 50 млн
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android