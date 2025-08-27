Рублёв — о срывах Медведева: как я могу судить, если сам иногда веду себя так же?

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о неудачном периоде в карьере своего соотечественника Даниила Медведева, а также о его скандальном поведении во время матча первого круга на US Open — 2025.

«Я не тот человек, который может что-то сказать, потому что моё поведение зачастую тоже не является хорошим примером. Как я могу судить кого-то, если сам иногда веду себя так же? И как я могу судить того, кто был первой ракеткой мира и победителем турнира «Большого шлема»? Он, конечно, очень хороший парень, весёлый. Только он знает, что с ним происходит», — приводит слова Рублёва Tennis.com.