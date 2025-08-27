Анна Блинкова проиграла Джессике Пегуле во втором круге US Open — 2025
80-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в третий круг US Open — 2025 в одиночном разряде. Во втором раунде она потерпела поражение от финалистки турнира 2024 года американки Джессики Пегулы (четвёртый номер рейтинга WTA) со счётом 1:6, 3:6.
US Open (ж). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 21:40 МСК
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
80
Анна Блинкова
А. Блинкова
Матч продолжался 1 час 5 минут. За это время Блинкова выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Пегулы два эйса, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В третьем круге Джессика Пегула сыграет с белоруской Викторией Азаренко, которая ранее победила россиянку Анастасию Павлюченкову.
