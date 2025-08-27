Скидки
Радукану — о Чен на US Open: она играла очень хорошо и выбила Кудерметову в первом круге

Радукану — о Чен на US Open: она играла очень хорошо и выбила Кудерметову в первом круге
Чемпионка US Open — 2021, 36-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о победе над Джаниче Чен из Индонезии (149-й номер рейтинга WTA) во втором круге US Open — 2025. Счёт — 6:2, 6:1.

US Open (ж). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 18:10 МСК
Эмма Радукану
36
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Джаниче Чен
149
Индонезия
Джаниче Чен
Д. Чен

«Я особенно довольна, потому что на корте почувствовала, что мой соперник играет очень хорошо. Очень довольна тем, как контролировала очки, как держала контроль над игрой и не позволила ей слишком далеко продвинуться на корте. Очевидно, что она играла очень хорошо, выиграла много матчей и выбила Веронику Кудерметову в первом раунде. Конечно, сегодня я была очень сосредоточена во время игры. Так что очень довольна своим выступлением», — приводит слова Радукану Punto de Break.

Джаниче Чен на старте US Open — 2025 обыграла россиянку Веронику Кудерметову со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

