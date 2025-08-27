Радукану — о Чен на US Open: она играла очень хорошо и выбила Кудерметову в первом круге

Чемпионка US Open — 2021, 36-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о победе над Джаниче Чен из Индонезии (149-й номер рейтинга WTA) во втором круге US Open — 2025. Счёт — 6:2, 6:1.
«Я особенно довольна, потому что на корте почувствовала, что мой соперник играет очень хорошо. Очень довольна тем, как контролировала очки, как держала контроль над игрой и не позволила ей слишком далеко продвинуться на корте. Очевидно, что она играла очень хорошо, выиграла много матчей и выбила Веронику Кудерметову в первом раунде. Конечно, сегодня я была очень сосредоточена во время игры. Так что очень довольна своим выступлением», — приводит слова Радукану Punto de Break.
Джаниче Чен на старте US Open — 2025 обыграла россиянку Веронику Кудерметову со счётом 6:4, 4:6, 6:4.
