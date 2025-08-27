Скидки
«Самый защищённый игрок в туре». Жюстин Энен призвала жёстко наказать Даниила Медведева

Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен жёстко высказалась о скандальном поведении россиянина Даниила Медведева на US Open — 2025.

«Это не первый раз, когда он заходит слишком далеко. Я наконец слышу, как люди говорят, что на этот раз Даниил Медведев действительно перешёл границы. Он больше не сдерживает раздражение, это выводит его из себя, всё становится для него крайне сложно и довольно нелепо.

А потом приходится слушать его реакцию на пресс-конференциях, где присутствует недобросовестность. Больше нет ясности мысли, нет удовольствия от игры на корте. Он жалуется на штраф, который ему грозит.

Мы много это комментировали и всегда думали, что он, пожалуй, самый защищённый игрок в туре в отношении своих ошибок. Его давно следовало наказать гораздо суровее. Посмотрим, что из этого выйдет, но было бы вполне заслуженно», — приводит слова Энен Tennis365.

