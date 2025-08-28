«Это соперница высшего уровня». Радукану — о возможной встрече с Рыбакиной на US Open

Чемпионка US Open — 2021, 36-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о возможной встрече с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в третьем круге US Open — 2025.

«Я считаю, что это соперница высшего уровня. Она выиграла Уимблдон. Она долгое время находится на вершине, очень доминирующая и обладает мощными оружием — сильной подачей и впечатляющими удары с задней линии. Поэтому я хочу посмотреть, как моя игра адаптируется к игре лучших. По-прежнему считаю, что у меня ещё долгий путь впереди, но верю, что сделала шаги, чтобы приблизиться и сократить это расстояние. Думаю, мне нужно взять уверенность из моих матчей с Ариной Соболенко в Цинциннати и нв Уимблдоне. Но Елена — совсем другая соперница. Она обыграла Соболенко в Цинциннати в двух сетах. Это будет тяжёлый матч, если она победит сегодня. Но посмотрим, каков будет результат», — приводит слова Радукану Punto de Break.

Во втором круге US Open Елена Рыбакина сыграет с чешской теннисисткой Терезой Валентовой.