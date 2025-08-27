Каспер Рууд проиграл 107-й ракетке мира во втором круге US Open — 2025
12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. Во втором круге он проиграл представителю Бельгии Рафаэлю Коллиньону (107-й в рейтинге) со счётом 4:6, 6:3, 6:3, 4:6, 5:7.
US Open (м). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 20:00 МСК
107
Рафаэль Коллиньон
Р. Коллиньон
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|3
|6
|7
|
|6
|6
|4
|5
12
Каспер Рууд
К. Рууд
Встреча продолжалась 3 часа 30 минут. В её рамках Рууд 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Коллиньона 18 эйсов, 17 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.
В третьем круге соревнований Рафаэль Коллиньон встретится с чешским теннисистом Иржи Легечкой, который занимает 21-ю строчку в мировом рейтинге.
