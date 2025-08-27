Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд — Рафаэль Коллиньон, результат матча 27 августа, счёт 2:3, 2-й круг US Open

Каспер Рууд проиграл 107-й ракетке мира во втором круге US Open — 2025
Комментарии

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. Во втором круге он проиграл представителю Бельгии Рафаэлю Коллиньону (107-й в рейтинге) со счётом 4:6, 6:3, 6:3, 4:6, 5:7.

US Open (м). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 20:00 МСК
Рафаэль Коллиньон
107
Бельгия
Рафаэль Коллиньон
Р. Коллиньон
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		3 3 6 7
4 		6 6 4 5
             
Каспер Рууд
12
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Встреча продолжалась 3 часа 30 минут. В её рамках Рууд 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Коллиньона 18 эйсов, 17 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

В третьем круге соревнований Рафаэль Коллиньон встретится с чешским теннисистом Иржи Легечкой, который занимает 21-ю строчку в мировом рейтинге.

Календарь мужского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open - 2025
Материалы по теме
Томаш Махач обыграл Жоао Фонсеку во втором круге US Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android