Тейлор Фриц одолел Ллойда Харриса и вышел в третий круг US Open — 2025

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. Во втором круге он обыграл представителя ЮАР Ллойда Харриса (353-й в рейтинге) со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 3 часа 27 минут. В её рамках Фриц 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Харриса 10 эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

В третьем круге Тейлор Фриц сыграет со швейцарским теннисистом Жеромом Кимом, который занимает 175-ю строчку в мировом рейтинге.