Тейлор Фриц — Ллойд Харрис, результат матча 27 августа, счёт 3:1, 2-й круг US Open

Тейлор Фриц одолел Ллойда Харриса и вышел в третий круг US Open — 2025
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. Во втором круге он обыграл представителя ЮАР Ллойда Харриса (353-й в рейтинге) со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 6:2, 6:4.

US Open (м). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 20:10 МСК
Ллойд Харрис
353
ЮАР
Ллойд Харрис
Л. Харрис
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 2 4
4 		7 7 6 6
             
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Встреча продолжалась 3 часа 27 минут. В её рамках Фриц 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Харриса 10 эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

В третьем круге Тейлор Фриц сыграет со швейцарским теннисистом Жеромом Кимом, который занимает 175-ю строчку в мировом рейтинге.

Календарь мужского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open - 2025
Новак Джокович сравнялся с Роджером Федерером по количеству побед на харде на ТБШ
