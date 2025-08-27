Тейлор Фриц одолел Ллойда Харриса и вышел в третий круг US Open — 2025
Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. Во втором круге он обыграл представителя ЮАР Ллойда Харриса (353-й в рейтинге) со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 6:2, 6:4.
US Open (м). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 20:10 МСК
353
Ллойд Харрис
Л. Харрис
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 3
|2
|4
|
|7 7
|6
|6
4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Встреча продолжалась 3 часа 27 минут. В её рамках Фриц 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Харриса 10 эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.
В третьем круге Тейлор Фриц сыграет со швейцарским теннисистом Жеромом Кимом, который занимает 175-ю строчку в мировом рейтинге.
Комментарии
