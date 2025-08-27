Мария Шарапова назвала свою фаворитку на победу на US Open — 2025

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова выбрала теннисистку, которой желает победы на Открытом чемпионате США — 2025.

«Вы ставите меня в затруднительное положение. Это должно было быть лёгкое интервью. Я бы хотела, чтобы [победила] Коко», — сказала Шарапова в эфире Today Show.

Шараповой 38 лет, она самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. На прошлой неделе Мария была включена в Зал славы тенниса.