Роддик — о Медведеве: в каком ещё виде спорта считается неспортивным ломать что-то своё?

Роддик — о Медведеве: в каком ещё виде спорта считается неспортивным ломать что-то своё?
Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик высказался о поведении россиянина Даниила Медведева в матче первого круга на US Open — 2025.

«Если бы я критиковал, то был бы лицемером. Помню, в 2019 году у него было несколько срывов. В начале турнира его все ненавидели, к концу все его ценили. Это просто Медди, он такой Медди. Я никогда не переключаю канал, мне всегда кажется это забавным. Не знаю, правильно ли это.

В каком ещё виде спорта считается неспортивным ломать что-то своё? Его ракетка — пусть ломает, если хочет. Главное, чтобы это не влияло на соперника. Он просто срывается сам, это ему не на пользу. Неуважительное отношение к сопернику оскорбляет меня гораздо сильнее, чем крики, вопли и уничтожение своих вещей», — приводит слова Роддика Tennis365.

«Самый защищённый игрок в туре». Жюстин Энен призвала жёстко наказать Даниила Медведева
«Ему надо отдохнуть от тенниса». Бурная реакция на сенсационный вылет Медведева с US Open
«Ему надо отдохнуть от тенниса». Бурная реакция на сенсационный вылет Медведева с US Open
