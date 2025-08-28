Скидки
Главная Теннис Новости

«Лучший день в моей жизни». Коллиньон оценил победу над Руудом во втором круге US Open

Комментарии

107-я ракетка мира бельгийский теннисист Рафаэль Коллиньон прокомментировал победу над 12-м номером мирового рейтинга норвежцем Каспером Руудом во втором круге Открытого чемпионата США — 2025. Счёт — 6:4, 3:6, 3:6, 6:4, 7:5.

US Open (м). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 20:00 МСК
Рафаэль Коллиньон
107
Бельгия
Рафаэль Коллиньон
Р. Коллиньон
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		3 3 6 7
4 		6 6 4 5
             
Каспер Рууд
12
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

«Думаю, это лучший день в моей жизни. Спасибо. Я считаю, что сыграл хороший матч. Было нелегко, потому что Каспер — отличный чемпион. В начале я очень боялся, но потом нашёл ритм. Спасибо вам всем за то, что пришли. Было здорово играть», — сказал Коллиньон в интервью на корте.

В третьем круге соревнований Рафаэль Коллиньон встретится с чешским теннисистом Иржи Легечкой, который занимает 21-ю строчку в мировом рейтинге.

