«Лучший день в моей жизни». Коллиньон оценил победу над Руудом во втором круге US Open

107-я ракетка мира бельгийский теннисист Рафаэль Коллиньон прокомментировал победу над 12-м номером мирового рейтинга норвежцем Каспером Руудом во втором круге Открытого чемпионата США — 2025. Счёт — 6:4, 3:6, 3:6, 6:4, 7:5.

«Думаю, это лучший день в моей жизни. Спасибо. Я считаю, что сыграл хороший матч. Было нелегко, потому что Каспер — отличный чемпион. В начале я очень боялся, но потом нашёл ритм. Спасибо вам всем за то, что пришли. Было здорово играть», — сказал Коллиньон в интервью на корте.

В третьем круге соревнований Рафаэль Коллиньон встретится с чешским теннисистом Иржи Легечкой, который занимает 21-ю строчку в мировом рейтинге.