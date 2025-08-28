Скидки
Джокович рассказал, почему не улыбался во время матча на US Open

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос, почему он не улыбается на корте на US Open — 2025.

«Дело не в мотивации, просто я немного разочарован своей игрой. Стараюсь сосредоточиться, разгадать головоломку, как только выхожу на корт, но это не значит, что я не получаю удовольствия от соревнований.

Мне нравится соревноваться, но мне не нравится играть плохо, поэтому я оказываю дополнительное давление на себя и свою команду, чтобы быть лучше на следующий день, в следующем матче. Сегодня было немного сложно найти ритм, поэтому, возможно, вы не видели, чтобы я был очень воодушевлённым после победных розыгрышей. Не беспокойтесь обо мне, в следующий раз я обязательно постараюсь сильнее сжать кулак, просто для вашего удовольствия (смеётся)», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

