Алехандро Давидович-Фокина проиграл Артуру Риндеркнешу во втором круге US Open — 2025

18-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. Во втором круге он проиграл французу Артуру Риндеркнешу (82-й в рейтинге) со счётом 4:6, 6:3, 6:2, 2:6, 3:6.

Встреча продолжалась 3 часа 15 минут. В её рамках Давидович-Фокина шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Риндеркнеша восемь эйсов, девять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

В третьем круге соревнований Артур Риндеркнеш встретится со своим соотечественником Бенжаменом Бонзи.