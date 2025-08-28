Скидки
Главная Теннис Новости

Артур Риндеркнеш — Алехандро Давидович-Фокина, результат матча 27 августа, счёт 3:2, 2-й круг US Open

Алехандро Давидович-Фокина проиграл Артуру Риндеркнешу во втором круге US Open — 2025
18-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. Во втором круге он проиграл французу Артуру Риндеркнешу (82-й в рейтинге) со счётом 4:6, 6:3, 6:2, 2:6, 3:6.

US Open (м). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 21:10 МСК
Артур Риндеркнеш
82
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		3 2 6 6
4 		6 6 2 3
             
Алехандро Давидович-Фокина
18
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

Встреча продолжалась 3 часа 15 минут. В её рамках Давидович-Фокина шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Риндеркнеша восемь эйсов, девять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

В третьем круге соревнований Артур Риндеркнеш встретится со своим соотечественником Бенжаменом Бонзи.

Календарь мужского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open - 2025
