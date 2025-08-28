Алехандро Давидович-Фокина проиграл Артуру Риндеркнешу во втором круге US Open — 2025
18-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. Во втором круге он проиграл французу Артуру Риндеркнешу (82-й в рейтинге) со счётом 4:6, 6:3, 6:2, 2:6, 3:6.
US Open (м). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 21:10 МСК
82
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|2
|6
|6
|
|6
|6
|2
|3
18
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Встреча продолжалась 3 часа 15 минут. В её рамках Давидович-Фокина шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Риндеркнеша восемь эйсов, девять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.
В третьем круге соревнований Артур Риндеркнеш встретится со своим соотечественником Бенжаменом Бонзи.
