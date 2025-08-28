Скидки
Карлос Алькарас — Маттия Беллуччи: испанец разгромно выиграл первый сет

Карлос Алькарас — Маттия Беллуччи: испанец разгромно выиграл первый сет
В эти минуты в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2025 встречаются вторая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас и 65-й номер рейтинга 24-летний Маттия Беллуччи из Италии. Карлос с разгромом выиграл первый сет — 6:1. Испанец и итальянец провели на корте всего 36 минут.

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 02:25 МСК
Маттия Беллуччи
65
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
1 		0
6 		2
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

На момент написания новости начался второй сет. Ранее Алькарас и Беллуччи ни разу не встречались в рамках АТР-тура. В следующем круге победитель данного противостояния сойдётся с 23-летним итальянцем Лучано Дардери (34-я ракетка).

Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

