Карлос Алькарас — Маттия Беллуччи: испанец разгромно выиграл первый сет

В эти минуты в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2025 встречаются вторая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас и 65-й номер рейтинга 24-летний Маттия Беллуччи из Италии. Карлос с разгромом выиграл первый сет — 6:1. Испанец и итальянец провели на корте всего 36 минут.

На момент написания новости начался второй сет. Ранее Алькарас и Беллуччи ни разу не встречались в рамках АТР-тура. В следующем круге победитель данного противостояния сойдётся с 23-летним итальянцем Лучано Дардери (34-я ракетка).

Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

