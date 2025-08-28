Тиафо обыграл 431-ю ракетку мира на US Open. Дамм-мл. сделал 27 сейвов

17-я ракетка мира 27-летний американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. В матче второго круга соревнований Фрэнсис одолел 431-й номер рейтинга 21-летнего соотечественника Мартина Дамма-мл. в четырёх сетах со счётом 6:4, 7:5, 6:7 (8:10), 7:5.

Матч продолжался 2 часа 59 минут. За это время Тиафо выполнил 13 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Дамма-мл. 27 эйсов, семь двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

В матче за выход в 1/8 финала Тиафо встретится с победителем противостояния: Ян-Леннард Штруфф (Германия, 144) — Хольгер Руне (Дания, 11).

