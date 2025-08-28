Скидки
Фрэнсис Тиафо — Мартин Дамм-мл., результат матча 28 августа 2025, счёт 2:0, второй круг US Open

Тиафо обыграл 431-ю ракетку мира на US Open. Дамм-мл. сделал 27 сейвов
Комментарии

17-я ракетка мира 27-летний американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. В матче второго круга соревнований Фрэнсис одолел 431-й номер рейтинга 21-летнего соотечественника Мартина Дамма-мл. в четырёх сетах со счётом 6:4, 7:5, 6:7 (8:10), 7:5.

US Open (м). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 22:15 МСК
Фрэнсис Тиафо
17
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 6 8 7
4 		5 7 10 5
             
Мартин Дамм-мл.
431
США
Мартин Дамм-мл.
М. Дамм-мл.

Матч продолжался 2 часа 59 минут. За это время Тиафо выполнил 13 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Дамма-мл. 27 эйсов, семь двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

В матче за выход в 1/8 финала Тиафо встретится с победителем противостояния: Ян-Леннард Штруфф (Германия, 144) — Хольгер Руне (Дания, 11).

Календарь мужского US Open — 2025
Сетка мужского US Open — 2025
Тейлор Фриц одолел Ллойда Харриса и вышел в третий круг US Open — 2025

Теннис: главные события 2025 года:

