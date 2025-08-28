Елена Рыбакина вышла в третий круг US Open, где сыграет с Эммой Радукану
10-я ракетка мира 26-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. В матче второго круга соревнований Елена одолела 96-й номера рейтинга 18-летнюю Терезу Валентову из Чехии в двух сетах со счётом 6:3, 7:6 (9:7).
US Open (ж). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 23:50 МСК
10
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 9
|
|6 7
96
Тереза Валентова
Т. Валентова
Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Рыбакина выполнила четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Валентовой два эйса, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
В следующем круге Рыбакина встретится с 36-й ракеткой мира 22-летней британкой Эммой Радукану.
