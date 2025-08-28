Скидки
Теннис

Елена Рыбакина — Тереза Валентова, результат матча 28 августа 2025, счёт 2:0, 2-й круг US Open — 2025

Елена Рыбакина вышла в третий круг US Open, где сыграет с Эммой Радукану
Комментарии

10-я ракетка мира 26-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. В матче второго круга соревнований Елена одолела 96-й номера рейтинга 18-летнюю Терезу Валентову из Чехии в двух сетах со счётом 6:3, 7:6 (9:7).

US Open (ж). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 23:50 МСК
Елена Рыбакина
10
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 9
3 		6 7
         
Тереза Валентова
96
Чехия
Тереза Валентова
Т. Валентова

Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Рыбакина выполнила четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Валентовой два эйса, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем круге Рыбакина встретится с 36-й ракеткой мира 22-летней британкой Эммой Радукану.

Календарь женского US Open — 2025
Сетка женского US Open — 2025
Эмма Радукану вышла в третий круг US Open — 2025, где может сыграть с Еленой Рыбакиной

