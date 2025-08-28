Скидки
Елена Остапенко — Тэйлор Таунсенд, результат матча 28 августа 2025, счет 0:2, 1-й круг US Open

Таунсенд обыграла Остапенко и встретится с Потаповой или Андреевой в третьем круге US Open
26-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко не смогла выйти в третий круг US Open. В матче второго круга она проиграла представительнице США 136-й ракетке мира Тэйлор Таунсенд со счётом 5:7, 1:6.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 00:10 МСК
Елена Остапенко
26
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Тэйлор Таунсенд
139
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд

Продолжительность встречи составила 1 часа 18 минут. За это время Остапенко допустила две двойные ошибки и реализовала два из пяти брейк-пойнтов. На счету Таунсенд три подачи навылет и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В следующем круге Таунсенд сыграет с победителем пары Анастасия Потапова (Россия) – Мирра Андреева (Россия).

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.

Календарь женского одиночного турнира US Open 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open 2025
