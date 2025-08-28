Таунсенд обыграла Остапенко и встретится с Потаповой или Андреевой в третьем круге US Open

26-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко не смогла выйти в третий круг US Open. В матче второго круга она проиграла представительнице США 136-й ракетке мира Тэйлор Таунсенд со счётом 5:7, 1:6.

Продолжительность встречи составила 1 часа 18 минут. За это время Остапенко допустила две двойные ошибки и реализовала два из пяти брейк-пойнтов. На счету Таунсенд три подачи навылет и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В следующем круге Таунсенд сыграет с победителем пары Анастасия Потапова (Россия) – Мирра Андреева (Россия).

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.