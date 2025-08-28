Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Елена Рыбакина, US Open: результаты на 28 августа, следующая соперница, путь до титула

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина успешно вышла в третий круг на US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможной сеткой Рыбакиной на пути к титулу турнира.

Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Елены Рыбакиной до титула

Сыгранные матчи:

первый круг: Елена Рыбакина (Казахстан) — Джульета Пареджа (США) — 6:3, 6:0.

второй круг: Елена Рыбакина (Казахстан) — Тереза Валентова (Чехия) — 6:3, 7:6.

Предстоящие матчи:

третий круг: Эмма Радукану (Великобритания);

четвёртый круг: Жасмин Паолини (Италия, 7);

1/4 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1);

1/2 финала: Джессика Пегула (США, 4);

финал: Ига Швёнтек (Польша, 2).

Матчи основной сетки US Open в женском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой является белорусская теннисистка Арина Соболенко, в прошлогоднем финале обыгравшая американку Джессику Пегулу.

Материалы по теме Елена Рыбакина вышла в третий круг US Open, где сыграет с Эммой Радукану

Главные трофеи российского тенниса: