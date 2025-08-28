Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Таунсенд: после матча Остапенко сказала, что у меня нет воспитания, нет образования

Таунсенд: после матча Остапенко сказала, что у меня нет воспитания, нет образования
Комментарии

Американская теннисистка Тэйлор Таунсенд рассказала о перепалке с латвийкой Еленой Остапенко после победы в матче второго круга US Open.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 00:10 МСК
Елена Остапенко
26
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Тэйлор Таунсенд
139
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд

«Она сказала мне, что у меня нет воспитания, нет образования, и попросила посмотреть, что будет, когда мы выедем за пределы США. Жду с нетерпением. Я победила её в Канаде, за пределами США. Посмотрим, что она ещё скажет», — сказала Таунсенд после матча.

В следующем круге Таунсенд сыграет с победителем пары Анастасия Потапова (Россия) – Мирра Андреева (Россия).

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн.

Материалы по теме
Мирра Андреева разгромила американку на US Open! А Рублёв и Хачанов тоже победили. LIVE!
Live
Мирра Андреева разгромила американку на US Open! А Рублёв и Хачанов тоже победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android