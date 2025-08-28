Таунсенд: после матча Остапенко сказала, что у меня нет воспитания, нет образования
Американская теннисистка Тэйлор Таунсенд рассказала о перепалке с латвийкой Еленой Остапенко после победы в матче второго круга US Open.
US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 00:10 МСК
26
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
139
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
«Она сказала мне, что у меня нет воспитания, нет образования, и попросила посмотреть, что будет, когда мы выедем за пределы США. Жду с нетерпением. Я победила её в Канаде, за пределами США. Посмотрим, что она ещё скажет», — сказала Таунсенд после матча.
В следующем круге Таунсенд сыграет с победителем пары Анастасия Потапова (Россия) – Мирра Андреева (Россия).
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн.
