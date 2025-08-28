Таунсенд: после матча Остапенко сказала, что у меня нет воспитания, нет образования

Американская теннисистка Тэйлор Таунсенд рассказала о перепалке с латвийкой Еленой Остапенко после победы в матче второго круга US Open.

«Она сказала мне, что у меня нет воспитания, нет образования, и попросила посмотреть, что будет, когда мы выедем за пределы США. Жду с нетерпением. Я победила её в Канаде, за пределами США. Посмотрим, что она ещё скажет», — сказала Таунсенд после матча.

В следующем круге Таунсенд сыграет с победителем пары Анастасия Потапова (Россия) – Мирра Андреева (Россия).

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн.