Потапова – Андреева: Мирра разгромно выиграла первый сет матча на US Open

В эти минуты проходит матч второго круга Открытого чемпионата США, в котором россиянка Анастасия Потапова встречается с соотечественницей Миррой Андреевой.

Андреева выиграла первый сет матча со счётом 6:1.

Победитель пары Потапова – Андреева в следующем круге сыграет с американкой Тэйлор Таунсенд, которая в матче второго круга одержала победу над латвийкой Еленой Остапенко.

Напомним, в матче первого круга Андреева обыграла американку Алисию Паркс, а Потапова победила китаянку Чжу Линь.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.