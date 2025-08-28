Потапова – Андреева: Мирра разгромно выиграла первый сет матча на US Open
Поделиться
В эти минуты проходит матч второго круга Открытого чемпионата США, в котором россиянка Анастасия Потапова встречается с соотечественницей Миррой Андреевой.
US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 01:35 МСК
53
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
5
Мирра Андреева
М. Андреева
Андреева выиграла первый сет матча со счётом 6:1.
Победитель пары Потапова – Андреева в следующем круге сыграет с американкой Тэйлор Таунсенд, которая в матче второго круга одержала победу над латвийкой Еленой Остапенко.
Напомним, в матче первого круга Андреева обыграла американку Алисию Паркс, а Потапова победила китаянку Чжу Линь.
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 августа 2025
-
03:02
-
03:00
-
02:54
-
02:51
-
02:18
-
02:04
-
01:56
-
01:43
-
01:32
-
01:31
-
01:15
-
01:00
-
00:51
-
00:33
-
00:28
-
00:09
-
00:02
- 27 августа 2025
-
23:42
-
23:40
-
23:32
-
23:23
-
23:08
-
23:07
-
22:49
-
22:37
-
22:27
-
22:21
-
22:00
-
22:00
-
21:47
-
21:18
-
21:13
-
21:08
-
21:00
-
20:52