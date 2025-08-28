Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Потапова – Андреева: Мирра разгромно выиграла первый сет матча на US Open

Потапова – Андреева: Мирра разгромно выиграла первый сет матча на US Open
Комментарии

В эти минуты проходит матч второго круга Открытого чемпионата США, в котором россиянка Анастасия Потапова встречается с соотечественницей Миррой Андреевой.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 01:35 МСК
Анастасия Потапова
53
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Андреева выиграла первый сет матча со счётом 6:1.

Победитель пары Потапова – Андреева в следующем круге сыграет с американкой Тэйлор Таунсенд, которая в матче второго круга одержала победу над латвийкой Еленой Остапенко.

Напомним, в матче первого круга Андреева обыграла американку Алисию Паркс, а Потапова победила китаянку Чжу Линь.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.

Материалы по теме
Мирра победила Потапову на US Open! А Кудерметова сразится с Соболенко. LIVE!
Live
Мирра победила Потапову на US Open! А Кудерметова сразится с Соболенко. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android