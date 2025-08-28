Меншик в пяти сетах на тай-брейке проиграл 184-й ракетке мира во втором круге US Open

184-я ракетка мира француз Юго Бланше обыграл 16-ю ракетку мира чеха Якуба Меншика во втором круге US Open со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 3:6, 6:4, 7:6 (10:7).

Продолжительность встречи составила 4 часа 28 минут. За это время Меншик сделал 29 эйсов, допустил 12 двойных ошибок и реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов. На счету Бланше 13 подач навылет, 10 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем круге Бланше сыграет с чехом Томашем Махачем.

Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер.