Меншик в пяти сетах на тай-брейке проиграл 184-й ракетке мира во втором круге US Open
Поделиться
184-я ракетка мира француз Юго Бланше обыграл 16-ю ракетку мира чеха Якуба Меншика во втором круге US Open со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 3:6, 6:4, 7:6 (10:7).
US Open (м). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 21:45 МСК
16
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 5
|6
|4
|6 7
|
|7 7
|3
|6
|7 10
184
Юго Бланше
Ю. Бланше
Продолжительность встречи составила 4 часа 28 минут. За это время Меншик сделал 29 эйсов, допустил 12 двойных ошибок и реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов. На счету Бланше 13 подач навылет, 10 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
В следующем круге Бланше сыграет с чехом Томашем Махачем.
Матчи основной сетки US Open в мужском одиночном разряде пройдут с 24 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 90 млн. Действующим чемпионом является Янник Синнер.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 августа 2025
-
03:02
-
03:00
-
02:54
-
02:51
-
02:18
-
02:04
-
01:56
-
01:43
-
01:32
-
01:31
-
01:15
-
01:00
-
00:51
-
00:33
-
00:28
-
00:09
-
00:02
- 27 августа 2025
-
23:42
-
23:40
-
23:32
-
23:23
-
23:08
-
23:07
-
22:49
-
22:37
-
22:27
-
22:21
-
22:00
-
22:00
-
21:47
-
21:18
-
21:13
-
21:08
-
21:00
-
20:52