Мирра Андреева разгромила Анастасию Потапову и вышла в третий круг US Open

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата США. В матче второго круга она разгромила соотечественницу Анастасию Потапову со счётом 6:1, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Андреева сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету Потаповой семь подач навылет, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнтов из четырёх.

В следующем круге Андреева сыграет с американкой Тэйлор Таунсенд, которая в матче второго круга одержала победу над латвийкой Еленой Остапенко.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.