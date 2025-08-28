Людмила Самсонова сенсационно уступила 126-й ракетке мира во втором круге US Open — 2025

20-я ракетка мира 26-летняя российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. В матче второго круга соревнований Людмила уступила 126-й в рейтинге 27-летней Присцилле Хон из Австралии в двух сетах со счётом 6:4, 3:6, 2:6.

Матч продолжался 2 часа 5 минут. За это время Самсонова выполнила семь подач навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Валентовой 18 эйсов, четыре двойных ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

В следующем круге Хон встретится с победительницей противостояния, где сойдутся 19-я ракетка мира 28-летняя швейцарская спортсменка Белинда Бенчич и 58-й номер рейтинга 25-летняя Энн Ли из США.

Перспективные российские теннисистки: