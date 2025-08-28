Стало известно наказание Даниила Медведева за скандальное поведение на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на $ 42,5 тыс. за несдержанное поведение в матче первого круга US Open, где он потерпел поражение в воскресенье от французского теннисиста Бенжамена Бонзи, сообщает журналист Бен Ротенберг на личной странице в социальной сети X. Эта сумма составляет 38,6% от его призовых в размере $ 110 тыс.

Из них: $ 30 тыс. — за неспортивное поведение, $ 12,5 тыс. — за порчу ракеток и оборудования.

Инцидент произошёл в третьем сете при счёте 5:4 на матчболе француза. После первой подачи Бонзи в сетку фотограф решил, что встреча завершилась, и выбежал на корт. Судья вернул французу первую подачу, что вызвало недовольство Медведева. Россиянин вступил в спор с арбитром, обвинив его в стремлении поскорее закончить матч. Трибуны поддержали Медведева, освистав судью. Также россиянин сломал ракетку.