Стало известно наказание Даниила Медведева за скандальное поведение на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на $ 42,5 тыс. за несдержанное поведение в матче первого круга US Open, где он потерпел поражение в воскресенье от французского теннисиста Бенжамена Бонзи, сообщает журналист Бен Ротенберг на личной странице в социальной сети X. Эта сумма составляет 38,6% от его призовых в размере $ 110 тыс.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|7 7
|6
|4
|
|7
|6 5
|0
|6
Из них: $ 30 тыс. — за неспортивное поведение, $ 12,5 тыс. — за порчу ракеток и оборудования.
Инцидент произошёл в третьем сете при счёте 5:4 на матчболе француза. После первой подачи Бонзи в сетку фотограф решил, что встреча завершилась, и выбежал на корт. Судья вернул французу первую подачу, что вызвало недовольство Медведева. Россиянин вступил в спор с арбитром, обвинив его в стремлении поскорее закончить матч. Трибуны поддержали Медведева, освистав судью. Также россиянин сломал ракетку.
- 28 августа 2025
-
03:02
-
03:00
-
02:54
-
02:51
-
02:18
-
02:04
-
01:56
-
01:43
-
01:32
-
01:31
-
01:15
-
01:00
-
00:51
-
00:33
-
00:28
-
00:09
-
00:02
- 27 августа 2025
-
23:42
-
23:40
-
23:32
-
23:23
-
23:08
-
23:07
-
22:49
-
22:37
-
22:27
-
22:21
-
22:00
-
22:00
-
21:47
-
21:18
-
21:13
-
21:08
-
21:00
-
20:52