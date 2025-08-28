Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стало известно наказание Даниила Медведева за скандальное поведение на US Open

Стало известно наказание Даниила Медведева за скандальное поведение на US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на $ 42,5 тыс. за несдержанное поведение в матче первого круга US Open, где он потерпел поражение в воскресенье от французского теннисиста Бенжамена Бонзи, сообщает журналист Бен Ротенберг на личной странице в социальной сети X. Эта сумма составляет 38,6% от его призовых в размере $ 110 тыс.

US Open (м). 1-й круг
25 августа 2025, понедельник. 04:05 МСК
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		5 7 7 6 4
6 		7 6 5 0 6
             
Бенжамен Бонзи
51
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

Из них: $ 30 тыс. — за неспортивное поведение, $ 12,5 тыс. — за порчу ракеток и оборудования.

Инцидент произошёл в третьем сете при счёте 5:4 на матчболе француза. После первой подачи Бонзи в сетку фотограф решил, что встреча завершилась, и выбежал на корт. Судья вернул французу первую подачу, что вызвало недовольство Медведева. Россиянин вступил в спор с арбитром, обвинив его в стремлении поскорее закончить матч. Трибуны поддержали Медведева, освистав судью. Также россиянин сломал ракетку.

Материалы по теме
Скандал и судороги в матче Медведева! Даниил драматично уступил Бонзи на старте US Open
Скандал и судороги в матче Медведева! Даниил драматично уступил Бонзи на старте US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android