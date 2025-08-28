Скидки
Остапенко – о конфликте с Таунсенд на US Open: она поступила очень неуважительно

Латвийская теннисистка Елена Остапенко рассказала о конфликте с американкой Тэйлор Таунсенд после поражения в матче второго круга US Open. После игры Остапенко высказала претензии американке.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 00:10 МСК
Елена Остапенко
26
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Тэйлор Таунсенд
139
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд

«Сегодня после игры я сказала своей сопернице, что она поступила очень неуважительно: в решающий момент ей помог мяч от сетки, и она даже не извинилась. На что она ответила, что вовсе не обязана этого делать.
В теннисе есть определённые правила, которых придерживается большинство игроков. Со мной подобное произошло впервые за всю карьеру. Если она играет у себя на родине, это не значит, что можно вести себя как угодно.

В начале матча все теннисисты должны начинать разминку с задней линии. Моя соперница же сразу вышла и начала разминку у сетки — это крайне неуважительно и противоречит правилам теннисного матча.
Спасибо всем моим болельщикам за поддержку. Я вернусь сильнее. Такие ситуации только мотивируют меня работать ещё усерднее», — написала Остапенко на личной странице в одной из социальных сетей.

В следующем круге Таунсенд сыграет с россиянкой Миррой Андреевой.

