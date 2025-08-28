Карлос Алькарас — Маттия Беллуччи: испанец повесил «баранку» итальянцу во втором сете

В эти минуты в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2025 встречаются вторая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас и 65-й номер рейтинга 24-летний Маттия Беллуччи из Италии. Карлос с разгромом выиграл уже второй сет — 6:0 и теперь находится в шаге от выхода в третий круг соревнований. Испанец и итальянец провели на корте всего 28 минут.

На момент написания новости идёт перерыв между вторым и третьим сетами. Напомним, первый отрезок встречи завершился за 31 минуту со счётом 6:1.

Ранее Алькарас и Беллуччи ни разу не встречались в рамках АТР-тура. В следующем круге победитель данного противостояния сойдётся с 23-летним итальянцем Лучано Дардери (34-я ракетка).

