Жасмин Паолини — Ива Йович, результат матча 28 августа 2025 года, счёт 2:0, 2-й круг US Open — 2025

Жасмин Паолини уверенно вышла в третий круг US Open — 2025
Комментарии

Восьмая ракетка мира 29-летняя итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. В матче второго круга соревнований Жасмин победила 73-й номера рейтинга 17-летнюю Иву Йович из США в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 02:10 МСК
Ива Йович
73
США
Ива Йович
И. Йович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Жасмин Паолини
8
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Матч продолжался 1 час 28 минут. За это время Паолини выполнила одну подачу навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Йович три эйса, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

В следующем круге Паолини встретится с победительницей противостояния, где в эти минуты сошлись 60-я ракетка мира 26-летняя чешская спортсменка Маркета Вондроушова и 41-й номер рейтинга 26-летняя Маккартни Кесслер из США.

Календарь женского US Open — 2025
Сетка женского US Open — 2025
Людмила Самсонова сенсационно уступила 126-й ракетке мира во втором круге US Open — 2025

Самые долгие теннисные матчи:

