Жасмин Паолини уверенно вышла в третий круг US Open — 2025
Восьмая ракетка мира 29-летняя итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. В матче второго круга соревнований Жасмин победила 73-й номера рейтинга 17-летнюю Иву Йович из США в двух сетах со счётом 6:3, 6:3.
US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 02:10 МСК
73
Ива Йович
И. Йович
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
8
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Матч продолжался 1 час 28 минут. За это время Паолини выполнила одну подачу навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Йович три эйса, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.
В следующем круге Паолини встретится с победительницей противостояния, где в эти минуты сошлись 60-я ракетка мира 26-летняя чешская спортсменка Маркета Вондроушова и 41-й номер рейтинга 26-летняя Маккартни Кесслер из США.
