«Я возвращаюсь… Стала играть в 4 раза лучше». Мирра Андреева — после разгрома Потаповой

Пятая ракетка мира 18-летняя россиянка Мирра Андреева высказалась о своей форме после победы над соотечественницей 24-летней Анастасией Потаповой (53-й номер) во втором круге Открытого чемпионата США — 2025. Напомним, встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3.
— Вы — самая молодая в истории победительница турнира серии WTA-1000, и вы сделали это дважды подряд. Вы обыграли Игу Швёнтек и Арина Соболенко. Вы сейчас в топ-5 рейтинга. То, чего вы добиваетесь, действительно впечатляет. Что вы при этом чувствуете?
— Это потрясающе. В начале года я выиграла много матчей, и было непросто удерживать тот же настрой и концентрацию. Думаю, что я возвращаюсь — мой менталитет перед матчами такой же, как был на турнирах, где я побеждала, и это хороший знак. Я стараюсь сохранять фокус и играть агрессивно. Если сравнить мои тренировки неделю назад и уровень игры в сегодняшнем матче, мне кажется, я стала выступать в четыре раза лучше. С каждым матчем я играю всё лучше и лучше. Я очень рада, что мне предстоит ещё один матч в Нью‑Йорке, — сказала Андреева в интервью на корте.
В следующем круге Андреева сыграет с американкой Тэйлор Таунсенд (139).
Перспективные российские теннисистки:
