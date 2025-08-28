Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас — Маттия Беллуччи, результат матча 28 августа 2025, счёт 3:0, 2-й круг US Open — 2025

Карлос Алькарас легко вышел в третий круг US Open, отдав сопернику всего четыре гейма
Комментарии

Вторая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. В матче второго круга соревнований Карлос уверенно победил 65-й номер рейтинга 24-летнего итальянца Маттия Беллуччи в трёх сетах со счётом 6:1, 6:0, 6:3.

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 02:25 МСК
Маттия Беллуччи
65
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		0 3
6 		6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Алькарас выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Беллуччи два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В матче за выход в 1/8 финала Алькарас встретится с 23-летним итальянцем Лучано Дардери (34-я ракетка).

Календарь мужского US Open — 2025
Сетка мужского US Open — 2025
Материалы по теме
Карлос Алькарас — Маттия Беллуччи: испанец разгромно выиграл первый сет
Карлос Алькарас — Маттия Беллуччи: испанец повесил «баранку» итальянцу во втором сете

Теннис: главные события 2025 года:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android