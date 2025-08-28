Карлос Алькарас легко вышел в третий круг US Open, отдав сопернику всего четыре гейма

Вторая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. В матче второго круга соревнований Карлос уверенно победил 65-й номер рейтинга 24-летнего итальянца Маттия Беллуччи в трёх сетах со счётом 6:1, 6:0, 6:3.

Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Алькарас выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Беллуччи два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В матче за выход в 1/8 финала Алькарас встретится с 23-летним итальянцем Лучано Дардери (34-я ракетка).

