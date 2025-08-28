Карлос Алькарас легко вышел в третий круг US Open, отдав сопернику всего четыре гейма
Вторая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. В матче второго круга соревнований Карлос уверенно победил 65-й номер рейтинга 24-летнего итальянца Маттия Беллуччи в трёх сетах со счётом 6:1, 6:0, 6:3.
US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 02:25 МСК
65
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|0
|3
|
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Алькарас выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Беллуччи два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В матче за выход в 1/8 финала Алькарас встретится с 23-летним итальянцем Лучано Дардери (34-я ракетка).
