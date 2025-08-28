«Я не жду никаких извинений». Таунсенд – о перепалке с Остапенко после матча US Open

Американская теннисистка Тэйлор Таунсенд высказалась о конфликте с латвийкой Еленой Остапенко после победы в матче второго круга Открытого чемпионата США. После матча Остапенко высказала претензии американке.

«В первом сете она играла очень хорошо, но когда ситуация изменилась, вдруг это стало проблемой. Я списала это на конкуренцию. Я подумала, что она просто была расстроена и сделала всё возможное, чтобы сбить мой ритм. Иногда люди так поступают — такова реальность. Но я не стала отступать, потому что не позволю оскорблять себя, особенно после того, как сама вела себя исключительно с уважением. Если я проявляю уважение, то ожидаю того же в ответ. Это простая истина. Таков теннис, не так ли? Что бы ни происходило, мы должны уважать друг друга и то, что происходит на корте. Это соревнование.

Я не жду никаких извинений. Таков спорт. Люди стали немного мягче, не буду лгать. Все могут говорить плохо друг о друге. У каждого есть право чувствовать то, что он чувствует. Проблема только в том, чтобы не навязывать ожидания. Если ждёшь, что кто-то извинится, а он этого не делает, и ты злишься — это твоя вина, а не моя», — приводит слова Таунсенд Punto de Break.

В третьем круге Таунсенд сыграет с россиянкой Миррой Андреевой.