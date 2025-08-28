Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я не жду никаких извинений». Таунсенд – о перепалке с Остапенко после матча US Open

«Я не жду никаких извинений». Таунсенд – о перепалке с Остапенко после матча US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Американская теннисистка Тэйлор Таунсенд высказалась о конфликте с латвийкой Еленой Остапенко после победы в матче второго круга Открытого чемпионата США. После матча Остапенко высказала претензии американке.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 00:10 МСК
Елена Остапенко
26
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Тэйлор Таунсенд
139
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд

«В первом сете она играла очень хорошо, но когда ситуация изменилась, вдруг это стало проблемой. Я списала это на конкуренцию. Я подумала, что она просто была расстроена и сделала всё возможное, чтобы сбить мой ритм. Иногда люди так поступают — такова реальность. Но я не стала отступать, потому что не позволю оскорблять себя, особенно после того, как сама вела себя исключительно с уважением. Если я проявляю уважение, то ожидаю того же в ответ. Это простая истина. Таков теннис, не так ли? Что бы ни происходило, мы должны уважать друг друга и то, что происходит на корте. Это соревнование.

Я не жду никаких извинений. Таков спорт. Люди стали немного мягче, не буду лгать. Все могут говорить плохо друг о друге. У каждого есть право чувствовать то, что он чувствует. Проблема только в том, чтобы не навязывать ожидания. Если ждёшь, что кто-то извинится, а он этого не делает, и ты злишься — это твоя вина, а не моя», — приводит слова Таунсенд Punto de Break.

В третьем круге Таунсенд сыграет с россиянкой Миррой Андреевой.

Материалы по теме
Таунсенд: после матча Остапенко сказала, что у меня нет воспитания, нет образования
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android