Белинда Бенчич проиграла Энн Ли во втором круге US Open

Американская теннисистка Энн Ли вышла в третий круг Открытого чемпионата США, обыграв швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 часа 13 минут. За это время Ли сделала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету Бенчич одна подача навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В следующем круге Ли сыграет с австралийкой Присциллой Хон, которая в своём матче второго круга обыграла россиянку Людмилу Самсонову.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.