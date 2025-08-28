Скидки
Теннис

Энн Ли — Белинда Бенчич, результат матча 28 августа 2025, счет 2:0, 2-й круг US Open

Белинда Бенчич проиграла Энн Ли во втором круге US Open
Комментарии

Американская теннисистка Энн Ли вышла в третий круг Открытого чемпионата США, обыграв швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:3, 6:3.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 03:05 МСК
Энн Ли
58
США
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Белинда Бенчич
19
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

Продолжительность встречи составила 1 часа 13 минут. За это время Ли сделала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету Бенчич одна подача навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В следующем круге Ли сыграет с австралийкой Присциллой Хон, которая в своём матче второго круга обыграла россиянку Людмилу Самсонову.

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.

Календарь женского одиночного турнира US Open 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open 2025
