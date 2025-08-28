Белинда Бенчич проиграла Энн Ли во втором круге US Open
Американская теннисистка Энн Ли вышла в третий круг Открытого чемпионата США, обыграв швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:3, 6:3.
US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 03:05 МСК
58
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
19
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Продолжительность встречи составила 1 часа 13 минут. За это время Ли сделала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету Бенчич одна подача навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
В следующем круге Ли сыграет с австралийкой Присциллой Хон, которая в своём матче второго круга обыграла россиянку Людмилу Самсонову.
Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 90 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко.
