Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Таунсенд ответила на обвинения Остапенко в неуважительном поведении на разминке на US Open

Таунсенд ответила на обвинения Остапенко в неуважительном поведении на разминке на US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Американская теннисистка Тэйлор Таунсенд ответила на обвинения латвийки Елены Остапенко в неуважительном поведении на разминке перед матчем второго круга US Open. Сам матч завершился победой американки.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 00:10 МСК
Елена Остапенко
26
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Тэйлор Таунсенд
139
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд

«Это не первый, не второй, не третий и даже не четвёртый раз, когда я играю против Елены. Так что если она жалуется на то, как я разминаюсь, то ничего страшного. Все знают, что это неправда, ведь я всегда так делаю.

Можно посмотреть мой первый матч в профессиональном теннисе — я делала то же самое ещё на юниорском уровне. Это никак не было связано с ней, чтобы выбить её из колеи или нарушить её ритм. Я просто делала то, что всегда делаю. Для меня это забавно. Думаю, это довольно смешно», — приводит слова Таунсенд Punto de Break.

Напомним, после поражения Остапенко высказала претензии Таунсенд, а позже в соцсетях раскритиковала её за неуважительное поведение.

Материалы по теме
Остапенко – о конфликте с Таунсенд на US Open: она поступила очень неуважительно
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android