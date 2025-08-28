Таунсенд ответила на обвинения Остапенко в неуважительном поведении на разминке на US Open

Американская теннисистка Тэйлор Таунсенд ответила на обвинения латвийки Елены Остапенко в неуважительном поведении на разминке перед матчем второго круга US Open. Сам матч завершился победой американки.
«Это не первый, не второй, не третий и даже не четвёртый раз, когда я играю против Елены. Так что если она жалуется на то, как я разминаюсь, то ничего страшного. Все знают, что это неправда, ведь я всегда так делаю.
Можно посмотреть мой первый матч в профессиональном теннисе — я делала то же самое ещё на юниорском уровне. Это никак не было связано с ней, чтобы выбить её из колеи или нарушить её ритм. Я просто делала то, что всегда делаю. Для меня это забавно. Думаю, это довольно смешно», — приводит слова Таунсенд Punto de Break.
Напомним, после поражения Остапенко высказала претензии Таунсенд, а позже в соцсетях раскритиковала её за неуважительное поведение.
