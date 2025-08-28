Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Полина Кудерметова: белоруска в упорной борьбе на тай-брейке выиграла первый сет

Арина Соболенко — Полина Кудерметова: белоруска на тай-бреке выиграла первый сет
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в матче первого круга Открытого чемпионата США — 2025 встречаются первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко и 67-й номер рейтинга 22-летняя россиянка Полина Кудерметова. Арина в упорной борьбе выиграла первый сет — 7:6 (7:4). На данный игровой отрезок спортсменками было затрачено 59 минут.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 04:25 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		2
         
Полина Кудерметова
67
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. Отметим, ранее спортсменки встречались друг с другом лишь один раз на турнирах WTA. Этот матч состоялся в текущем сезоне в финале турнира WTA-500 в Брисбене, где белоруска одержала верх в трёх сетах со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

В следующем круге победительница встречи сойдётся с 22-летней канадской теннисисткой Лейлой Фернандес (30-я ракетка).

Календарь женского US Open — 2025
Сетка женского US Open — 2025
Материалы по теме
Жасмин Паолини уверенно вышла в третий круг US Open — 2025

Главные трофеи российского тенниса:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android