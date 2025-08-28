Арина Соболенко — Полина Кудерметова: белоруска на тай-бреке выиграла первый сет

В эти минуты в матче первого круга Открытого чемпионата США — 2025 встречаются первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко и 67-й номер рейтинга 22-летняя россиянка Полина Кудерметова. Арина в упорной борьбе выиграла первый сет — 7:6 (7:4). На данный игровой отрезок спортсменками было затрачено 59 минут.
На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. Отметим, ранее спортсменки встречались друг с другом лишь один раз на турнирах WTA. Этот матч состоялся в текущем сезоне в финале турнира WTA-500 в Брисбене, где белоруска одержала верх в трёх сетах со счётом 4:6, 6:3, 6:2.
В следующем круге победительница встречи сойдётся с 22-летней канадской теннисисткой Лейлой Фернандес (30-я ракетка).
