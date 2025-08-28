Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хольгер Руне — Ян-Леннард Штруфф, результат матча 28 августа 2025, счёт 2:3, 2-й круг US Open — 2025

Руне неожиданно проиграл 35-летнему Штруффу, сделавшему 27 эйсов во 2-м круге US Open
Комментарии

Вторая ракетка мира 22-летний датский теннисист Хольгер Руне не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. В матче второго круга соревнований Хольгер в пяти сетах уступил 35-летнему немцу Яну-Леннарду Штруффу, занимающему 144-ю строчку в рейтинге ATP, со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5.

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 02:00 МСК
Ян-Леннард Штруфф
144
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		2 6 4 7
6 5 		6 3 6 5
             
Хольгер Руне
11
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Матч продолжался 3 час 28 минут. За это время Руне выполнил 13 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Штруффа 27 эйсов, шесть двойных ошибок и ни три реализованных брейк-пойнта девяти.

В матче за выход в 1/8 финала Штруфф встретится с 27-летним американцем Фрэнсисом Тиафо (17-я ракетка).

Календарь мужского US Open — 2025
Сетка мужского US Open — 2025
Материалы по теме
Тиафо обыграл 431-ю ракетку мира на US Open. Дамм-мл. сделал 27 сейвов

Главные победы россиян в большом теннисе:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android