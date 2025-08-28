Руне неожиданно проиграл 35-летнему Штруффу, сделавшему 27 эйсов во 2-м круге US Open
Вторая ракетка мира 22-летний датский теннисист Хольгер Руне не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. В матче второго круга соревнований Хольгер в пяти сетах уступил 35-летнему немцу Яну-Леннарду Штруффу, занимающему 144-ю строчку в рейтинге ATP, со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5.
US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 02:00 МСК
144
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|6
|4
|7
|
|6
|3
|6
|5
11
Хольгер Руне
Х. Руне
Матч продолжался 3 час 28 минут. За это время Руне выполнил 13 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Штруффа 27 эйсов, шесть двойных ошибок и ни три реализованных брейк-пойнта девяти.
В матче за выход в 1/8 финала Штруфф встретится с 27-летним американцем Фрэнсисом Тиафо (17-я ракетка).
Главные победы россиян в большом теннисе:
