Руне неожиданно проиграл 35-летнему Штруффу, сделавшему 27 эйсов во 2-м круге US Open

Вторая ракетка мира 22-летний датский теннисист Хольгер Руне не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. В матче второго круга соревнований Хольгер в пяти сетах уступил 35-летнему немцу Яну-Леннарду Штруффу, занимающему 144-ю строчку в рейтинге ATP, со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5.

Матч продолжался 3 час 28 минут. За это время Руне выполнил 13 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Штруффа 27 эйсов, шесть двойных ошибок и ни три реализованных брейк-пойнта девяти.

В матче за выход в 1/8 финала Штруфф встретится с 27-летним американцем Фрэнсисом Тиафо (17-я ракетка).

