Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Полина Кудерметова, результат матча 28 августа 2025, счёт 2:0, 2-й круг US Open — 2025

Арина Соболенко обыграла Полину Кудерметову и вышла в третий круг US Open — 2025
Первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. В матче второго круга соревнований Арина переиграла 67-й номера рейтинга 22-летнюю россиянку Полину Кудерметову в двух сетах со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 04:25 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		2
         
Полина Кудерметова
67
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Соболенко выполнила пять подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Кудерметовой четыре эйса, девять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из девяти.

В следующем круге Соболенко сойдётся с 22-летней канадской теннисисткой Лейлой Фернандес (30-я ракетка).

Календарь женского US Open — 2025
Сетка женского US Open — 2025
Материалы по теме
Арина Соболенко — Полина Кудерметова: белоруска на тай-бреке выиграла первый сет

Перспективные российские теннисистки:

