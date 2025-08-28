Арина Соболенко обыграла Полину Кудерметову и вышла в третий круг US Open — 2025
Поделиться
Первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. В матче второго круга соревнований Арина переиграла 67-й номера рейтинга 22-летнюю россиянку Полину Кудерметову в двух сетах со счётом 7:6 (7:4), 6:2.
US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 04:25 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
67
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Соболенко выполнила пять подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Кудерметовой четыре эйса, девять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из девяти.
В следующем круге Соболенко сойдётся с 22-летней канадской теннисисткой Лейлой Фернандес (30-я ракетка).
Перспективные российские теннисистки:
Комментарии
- 28 августа 2025
-
06:11
-
06:06
-
06:02
-
05:33
-
05:24
-
04:39
-
04:23
-
04:01
-
04:01
-
03:52
-
03:37
-
03:23
-
03:19
-
03:02
-
03:00
-
02:54
-
02:51
-
02:18
-
02:04
-
01:56
-
01:43
-
01:32
-
01:31
-
01:15
-
01:00
-
00:51
-
00:33
-
00:28
-
00:09
-
00:02
- 27 августа 2025
-
23:42
-
23:40
-
23:32
-
23:23
-
23:08