Бен Шелтон в трёх сетах одолел Пабло Карреньо-Бусту и вышел в 3-й круг US Open

Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. В матче второго круга соревнований он уверенно победил 137-й номер рейтинга испанца Пабло Карреньо-Бусту в трёх сетах со счётом 6:4, 6:2, 6:4.

Шелтон по ходу матча сделал восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки, а также реализовал шесть из семи заработанных брейк-пойнтов. У его соперника ни одного эйса, две двойные ошибки и два из четырёх реализованных брейк-пойнта.

В следующем круге Шелтон сыграет с представителем Франции Адрианом Маннарино, занимающем 77-ю позицию в мужском одиночном рейтинге.