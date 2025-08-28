Скидки
Бен Шелтон — Пабло Карреньо-Буста, результат матча 28 августа 2025, счёт 3:0, 2-й круг US Open — 2025

Бен Шелтон в трёх сетах одолел Пабло Карреньо-Бусту и вышел в 3-й круг US Open
Комментарии

Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. В матче второго круга соревнований он уверенно победил 137-й номер рейтинга испанца Пабло Карреньо-Бусту в трёх сетах со счётом 6:4, 6:2, 6:4.

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 03:55 МСК
Бен Шелтон
6
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		2 4
             
Пабло Карреньо-Буста
137
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста

Шелтон по ходу матча сделал восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки, а также реализовал шесть из семи заработанных брейк-пойнтов. У его соперника ни одного эйса, две двойные ошибки и два из четырёх реализованных брейк-пойнта.

В следующем круге Шелтон сыграет с представителем Франции Адрианом Маннарино, занимающем 77-ю позицию в мужском одиночном рейтинге.

