Мирра Андреева, US Open: результаты на 28 августа, следующий соперник, путь до титула

Пятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева успешно вышла в третий круг на Открытом чемпионате США 2025 года. «Чемпионат» публикует результат её игр, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Мирры Андреевой до титула

Сыгранные матчи:

первый круг: Мирра Андреева (Россия) — Алисия Паркс (США) — 6:0, 6:1.

второй круг: Мирра Андреева (Россия) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:1, 6:3.

Предстоящие и возможные матчи:

третий круг: Тэйлор Таунсенд (США);

четвёртый круг: Эмма Наварро (США, 10);

1/4 финала: Джессика Пегула (США, 4);

1/2 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1);

финал: Ига Швёнтек (Польша, 2).

Матчи основной сетки US Open в женском одиночном разряде проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Главные трофеи российского тенниса: