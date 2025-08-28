Мирра Андреева, US Open: результаты на 28 августа, следующий соперник, путь до титула
Пятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева успешно вышла в третий круг на Открытом чемпионате США 2025 года. «Чемпионат» публикует результат её игр, а также потенциальный путь к победе на турнире.
Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Мирры Андреевой до титула
Сыгранные матчи:
- первый круг: Мирра Андреева (Россия) — Алисия Паркс (США) — 6:0, 6:1.
- второй круг: Мирра Андреева (Россия) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:1, 6:3.
Предстоящие и возможные матчи:
- третий круг: Тэйлор Таунсенд (США);
- четвёртый круг: Эмма Наварро (США, 10);
- 1/4 финала: Джессика Пегула (США, 4);
- 1/2 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1);
- финал: Ига Швёнтек (Польша, 2).
Матчи основной сетки US Open в женском одиночном разряде проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
