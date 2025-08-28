Арина Соболенко, US Open: результаты на 28 августа, следующая соперница, путь до титула
Первая ракетка мира 27-летняя белоруска Арина Соболенко уверенно вышла в третий круг на Открытом чемпионате США 2025 года. «Чемпионат» публикует результат её первых матчей, а также потенциальный путь к победе на турнире.
Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Арины Соболенко до защиты титула
Сыгранные матчи:
- первый круг: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Ребека Масарова (Швейцария) — 7:5, 6:1.
- второй круг: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Полина Кудерметова (Россия) — 7:6, 6:2.
Предстоящие и возможные матчи:
- третий круг: Лейла Фернандес (Канада, 31);
- четвёртый круг: Элисе Мертенс (Бельгия, 19);
- 1/4 финала: Жасмин Паолини (Италия, 7);
- 1/2 финала: Джессика Пегула (США, 4);
- финал: Ига Швёнтек (Польша, 2).
Матчи основной сетки US Open в женском одиночном разряде проходят с 24 августа по 6 сентября. Арина является действующей чемпионкой является соревнований.
