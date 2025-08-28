Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Арина Соболенко, US Open: результаты на 28 августа, следующая соперница, путь до титула

Первая ракетка мира 27-летняя белоруска Арина Соболенко уверенно вышла в третий круг на Открытом чемпионате США 2025 года. «Чемпионат» публикует результат её первых матчей, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Арины Соболенко до защиты титула

Сыгранные матчи:

первый круг: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Ребека Масарова (Швейцария) — 7:5, 6:1.

второй круг: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Полина Кудерметова (Россия) — 7:6, 6:2.

Предстоящие и возможные матчи:

третий круг: Лейла Фернандес (Канада, 31);

четвёртый круг: Элисе Мертенс (Бельгия, 19);

1/4 финала: Жасмин Паолини (Италия, 7);

1/2 финала: Джессика Пегула (США, 4);

финал: Ига Швёнтек (Польша, 2).

Матчи основной сетки US Open в женском одиночном разряде проходят с 24 августа по 6 сентября. Арина является действующей чемпионкой является соревнований.

