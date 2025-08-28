Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко, US Open — 2025: результаты на 28 августа, следующая соперница, путь до титула

Арина Соболенко, US Open: результаты на 28 августа, следующая соперница, путь до титула
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира 27-летняя белоруска Арина Соболенко уверенно вышла в третий круг на Открытом чемпионате США 2025 года. «Чемпионат» публикует результат её первых матчей, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Теннис. US Open — 2025. Потенциальный путь Арины Соболенко до защиты титула

Сыгранные матчи:

  • первый круг: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Ребека Масарова (Швейцария) — 7:5, 6:1.
  • второй круг: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Полина Кудерметова (Россия) — 7:6, 6:2.

Предстоящие и возможные матчи:

  • третий круг: Лейла Фернандес (Канада, 31);
  • четвёртый круг: Элисе Мертенс (Бельгия, 19);
  • 1/4 финала: Жасмин Паолини (Италия, 7);
  • 1/2 финала: Джессика Пегула (США, 4);
  • финал: Ига Швёнтек (Польша, 2).

Матчи основной сетки US Open в женском одиночном разряде проходят с 24 августа по 6 сентября. Арина является действующей чемпионкой является соревнований.

Календарь женского US Open — 2025
Сетка женского US Open — 2025
Материалы по теме
Арина Соболенко обыграла Полину Кудерметову и вышла в третий круг US Open — 2025

Самый богатый теннисист из России:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android