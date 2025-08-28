Соболенко высказалась о своём прозвище «Тайбрейколенко» после победы над Кудерметовой

Первая ракетка мира 27-летняя белоруска Арина Соболенко ответила на вопрос о своём прозвище «Арина Тайбрейколенко», связанное с её успешным выступлением на тай-брейках в этом сезоне. Напомним, в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2025 Арина одолела 22-летнюю россиянку Полину Кудерметову, выиграв один из сетов на тай-брейке — 7:6 (7:4), 6:2.

— Вас уже прозвали «Арина Тайбрейколенко». В этом сезоне вы выиграли 19 из 20 тай‑брейков — больше, чем любая другая теннисистка. Почему вы так хороши в самые ключевые моменты?

— Честно говоря, не знаю. Просто стараюсь оставаться агрессивной и бороться за каждое очко. Я понимаю, что любое очко может стать переломным в сете, поэтому держусь и играю активно, — сказала Соболенко в интервью на корте.

В следующем круге Соболенко встретится с 22-летней канадской спортсменкой Лейлой Фернандес (30-йм номер).

