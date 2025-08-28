Соболенко высказалась о своём прозвище «Тайбрейколенко» после победы над Кудерметовой

Первая ракетка мира 27-летняя белоруска Арина Соболенко ответила на вопрос о своём прозвище «Арина Тайбрейколенко», связанное с её успешным выступлением на тай-брейках в этом сезоне. Напомним, в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2025 Арина одолела 22-летнюю россиянку Полину Кудерметову, выиграв один из сетов на тай-брейке — 7:6 (7:4), 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
— Вас уже прозвали «Арина Тайбрейколенко». В этом сезоне вы выиграли 19 из 20 тай‑брейков — больше, чем любая другая теннисистка. Почему вы так хороши в самые ключевые моменты?
— Честно говоря, не знаю. Просто стараюсь оставаться агрессивной и бороться за каждое очко. Я понимаю, что любое очко может стать переломным в сете, поэтому держусь и играю активно, — сказала Соболенко в интервью на корте.
В следующем круге Соболенко встретится с 22-летней канадской спортсменкой Лейлой Фернандес (30-йм номер).
Главные победы россиян в большом теннисе:
- 28 августа 2025
-
07:30
-
07:04
-
07:03
-
06:44
-
06:38
-
06:35
-
06:18
-
06:11
-
06:06
-
06:02
-
05:33
-
05:24
-
04:39
-
04:23
-
04:01
-
04:01
-
03:52
-
03:37
-
03:23
-
03:19
-
03:02
-
03:00
-
02:54
-
02:51
-
02:18
-
02:04
-
01:56
-
01:43
-
01:32
-
01:31
-
01:15
-
01:00
-
00:51
-
00:33
-
00:28